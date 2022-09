La bolletta energetica Ue supererà i livelli pre-covidi di 1.000 miliardi

AGI - La bolletta energetica europea supererà i livelli pre-pandemici di oltre 1.000 miliardi di euro. La stima è contenuta in un reporti di S&P Global Ratings, secondo cui "i prezzi elevati aggraveranno la già acuta questione di chi debba sostenere l'enorme onere finanziario che ne deriva. Nonostante l'intervento senza precedenti dei governi sui mercati e su specifiche utility, l'inevitabile ridisegno del mercato del gas sarà complesso e comporterà molti rischi per le utility valutate quest'inverno. Le tasse inattese potrebbero anche intaccare l'aumento degli utili per la produzione di energia elettrica a costi fissi e senza copertura", si legge nel documento.