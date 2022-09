Mosca attacca l'Italia sul gas: "Roma soffrirà per le decisioni insensate di Ue e Usa"  

AGI - "Il ministro Roberto Cingolani ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell'economia italiana dagli idrocarburi russi. È chiaro che questo piano è imposto a Roma da Bruxelles (che, a sua volta, agisce su ordine di Washington), ma alla fine è il popolo italiano che dovrà soffrire". La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, usa Telegram per attaccare le politiche italiane sul gas.

"Le imprese in Italia vengono distrutte dai "fratelli" d'oltreoceano perché ognuno dovrà sopravvivere alla crisi globale da solo. Il popolo italiano e l'economia italiana sono intrappolati dalle insensate decisioni politiche di Washington e Bruxelles" prosegue nel lungo post pubblicato.

"E quando la laboriosa azienda italiana crollerà, verrà acquistata a basso costo dagli americani. Come e' sempre stato. E non contate sugli investitori cinesi: dopo gli insulti inflitti dall'Occidente, Pechino non pagherà i conti degli altri" conclude poi.

Cingolani: "Italia non esegue ordini da Mosca"

L'Italia è una grande democrazia e non segue gli ordini di nessuno. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a 'Il cavallo e la torre' su Rai3 replicando alle accuse. "È la logica di un rappresentante di uno Stato totalitario che pensa che si possa imporre ad uno Stato qualcosa - ha detto - L'Italia è una grande democrazia che lavora in un'Europa di grandi democrazie: si figuri se l'Italia puo' seguire gli ordini di qualcuno".

Il piano di risparmio energetico è "abbastanza tranquillo, non draconiano", ha spiegato sottolineando che si tratta di "un piano elaborato a partire da dati tecnici che dice che piccoli sforzi individuali danno risparmi enormi".

"Nel nostro piano - ha proseguito Cingolani - abbiamo lavorato su due fronti: uno chiamiamolo il risparmio civile, quello residenziale, per il riscaldamento etc e con misure già presentate riusciamo a risparmiare 8-9 mld siamo già a posto con l'Europa: poi c'è un altro aspetto, quello del risparmio industriale, ma noi abbiamo cercato in tutti i modi di tutelare le aziende e cerchiamo di non dover operare grandi risparmi su quel fronte. Il piano di risparmio industriale sara' completato nei prossimi giorni. La data finale è il 15 ottobre"

La replica della Ue

"Non sono a conoscenza dei commenti" di Zakharova "ma certamente non spenderemo il nostro tempo a commentare tutte le ridicole affermazioni fatte da destra e manca dai vari personaggi russi. Voglio esser molto chiaro su questo". Questa la risposta del portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, in risposta a una domanda sulle dichiarazioni della portavoce degli Esteri di Mosca sul piano energetico dell'Italia.

"Quello che è assolutamente chiaro è che c'è un eccellente coordinamento e collaborazione all'interno dell'Ue e tra gli Stati membri su tutte le questioni che riguardano l'energia", ha concluso.