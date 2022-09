>

Si accelera sul piano di emergenza gas. Cingolani: "Possibili risparmi fino a 6 miliardi di metri cubi l'anno"

Il ministro ha illustrato le misure in Cdm, l'energy release (circa 18 twh) e il gas release (circa 2 miliardi di metri cubi) a prezzi controllati per supportare le aziende energivore e gasivore. Verrà poi lanciata una campagna informativa che spiegherà alcuni semplici accorgimenti per ridurre l'uso del gas