Le 168 scadenze fiscali che incombono da oggi

AGI - Dopo la 'tregua' delle prime tre settimane di agosto, dovuta anche ad alcune proroghe contenute nel decreto Semplificazioni, riparte lunedì 22 settembre il calendario delle scadenze fiscali. Sono 168 le tipologie di versamenti che ripartono da oggi elencate sullo scadenzario fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

In programma, tra le varie voci, il versamento del primo acconto 2022 e il saldo 2021 dell'Ipref. E poi il pagamento dei contributi trimestrali Iva per opzione o la liquidazione dell'imposta relativa al mese precedente. C'è anche il versamento dell'imposta sostitutiva per il regime forfettario agevolato.

Tra le voci figura la cedolare secca sui contratti di locazione immobiliare. E ancora: ripartono i versamenti della terza rata dell'Ires, l'imposta sul reddito delle società, e primo acconto e saldo dell'Irap, la tassa regionale sulle attività produttive. Nel calendario fiscale anche le diverse tipologie di pagamento della Tobin tax.