Sette milioni di italiani preferiscono la vacanza sostenibile in agriturismo

AGI - In agriturismo, vicino a piccoli borghi agricoli ben serviti, vivendo esperienze in azienda e mangiando prodotti freschi di campi e allevamenti locali, da riportare anche a casa.

Questa l'estate 2022 per oltre 7 milioni di italiani, più del 30% dei connazionali previsti in prossima vacanza tra luglio e settembre. Sono per lo più famiglie e comitive, in viaggio dai 4 ai 7 giorni e spesso con cani e gatti al seguito.

A dirlo è Cia-Agricoltori Italiani in ricognizione tra le strutture aderenti a Turismo Verde, la sua Associazione per la promozione agrituristica che, da Nord a Sud Italia, evidenzia una stagione partita in ritardo, ma vicina ai numeri pre-pandemia (più di 8 milioni di presenze nel 2019), e con le prenotazioni per il pranzo di Ferragosto già chiuse da un mese.

Tornano gli stranieri

Lungo la penisola - spiega Cia - la ripresa del turismo, con 22 milioni di italiani in viaggio, al mare (44%), nei centri rurali (21%) e in montagna (15%), si fa sentire soprattutto nelle strutture agrituristiche con disponibilità di camere, agricampeggio e in zona già vocate alla ricettività.

La domanda resta, in alcuni casi e specie nell'entroterra, ancora instabile. A incidere di più le disdette causa Covid, tra il 10 e il 20%, che si spera di recuperare con le prenotazioni last minute.

Inoltre -aggiunge Cia- anche negli agriturismi c'è il ritorno degli stranieri (l'Italia ne stima per l'intera estate circa 33 milioni, il triplo rispetto al 2021 ). Già da maggio gli americani e ora, soprattutto inglesi (+36%) e tedeschi (+32%).

In buona parte, si tratta di riconferme e passaparola, con prenotazioni di clienti storici e amici. Stessa cosa per il turismo interno. In aumento i viaggi alla riscoperta dell'origini, provenienti dall'Olanda al Molise.

In -secondo generaleo Ciala- la tenuta del settore agrituristico, e delle sue 25 mila imprese, è ancora assicurata dalla natura stessa del comparto, sensibile alle esigenze dei cittadini, come ampiamente dimostrato in pandemia, e pronto a soddisfare, in modo innovativo, sempre nuovi bisogni.

La vacanza a contatto con la natura

Tra le tendenze che si consolidano, Cia evidenzia la vacanza sostenibile e sicura , a contatto con la natura e gli animali, imparando a fare la pasta e a curare gli alveari, condividendo il lavoro agricolo come la lavorazione del formaggio.