Più privacy e controllo sulle conversazioni: Twitter lancia “Unmentioning”

AGI - Proprio nei giorni in cui affila le armi per la battaglia legale con Elon Musk per l’operazione da 44 miliardi di acquisizione della società, Twitter continua a lavorare su nuove funzioni in grado di dare nuovo smalto alla piattaforma social, soprattutto in chiave privacy e sicurezza.

Il social dell’uccellino ha lanciato oggi (dopo i test di aprile) “Unmentioning”, che consentirà alle persone di annullare i tag dalle conversazioni, di non essere menzionate e di avere più controllo sulle conversazioni stesse.

Sometimes you want to see yourself out.



Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX