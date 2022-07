È morto il segretario generale dell'Opec Mohammed Barkindo

AGI - Il nigeriano Mohammed Barkindo, segretario generale uscente dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), è morto ieri sera all'età di 63 anni.

Ne dà notizia stamani la Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc), nella quale Barkindo ha ricoperto diversi incarichi.

"Abbiamo perso il nostro caro Mohammad Sanusi Barkindo", ha scritto il direttore generale dell'Nnpc, Mele Kyari, sul suo account Twitter.

"Questa è certamente una grande perdita per la sua famiglia, per la Nnpc, per il nostro Paese, per la Nigeria, per l'Opec e per la comunità energetica mondiale", ha aggiunto.

Ancora ignote le cause della morte di Barkindo. Barkindo aveva iniziato il suo incarico di segretario generale dell'Opec nel 2016.

Nel corso degli anni ha anche lavorato in diversi ruoli chiave presso l'Organizzazione.