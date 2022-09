Le domande per Quota 100 sono state molte meno del previsto

AGI - Al 31 dicembre 2021 le domande di Quota 100 complessivamente accolte nel triennio 2019-2021 sono risultate poco meno di 380.000, ampiamente al di sotto di quelle attese. Lo rileva l'analisi congiunta di Inps e Upb (Ufficio parlamentare di bilancio) in vista di eventuali future proposte di modifica delle regole di pensionamento.

Secondo lo studio, l'anticipo ha inciso in maniera significativa sul valore dell'assegno: mediamente lo ha ridotto del 4,5 per cento per anno di anticipo per i lavoratori autonomi, del 3,8 per cento per i dipendenti privati e del 5,2 per cento per i dipendenti pubblici. L'età media alla decorrenza si è attestata poco al di sopra di 63 anni, mentre l'anzianità media è di 39,6 anni.

A ricorrere a "Quota 100" - secondo Inps e Upb - sono stati soprattutto gli uomini. Quasi l'81 per cento dei pensionati con "Quota 100" vi è transitato direttamente dal lavoro, poco meno del 9 per cento da silente (soggetti che pur avendo in passato versato contributi non lavoravano né percepivano altre prestazioni), poco più dell'8 per cento da una condizione di percettore di prestazioni di sostegno al reddito, circa il 2 per cento da prosecutori volontari di contribuzione.

La gestione di liquidazione è stata da lavoro dipendente privato per quasi la metà dei casi, da lavoro dipendente pubblico per poco più del 30 per cento, da lavoro autonomo per circa il 20 per cento. Se in valore assoluto le pensioni con "Quota 100" sono state più concentrate al Nord, meno al Mezzogiorno e ancor meno al Centro, in percentuale della base occupazionale o del flusso medio delle uscite per pensione anticipata (quelle più simili a "Quota 100") mostrano le incidenze maggiori al Mezzogiorno e minori al Nord, con il Centro in posizione intermedia.

I pensionamenti dal comparto privato sono lo 0,4 per cento della relativa base occupazionale (con un picco dell'1,2 per cento per il settore "Trasporto e magazzinaggio"), quota che diventa dell'1,3 per cento nel comparto pubblico (con picco del 2,9 per cento per le "Funzioni centrali").

Si è registrata una prevalenza a lasciare il lavoro alla prima decorrenza utile, con almeno uno dei requisiti di età e anzianità al livello minimo. Il rapporto tra anticipo effettivo e anticipo massimo (quello corrispondente all'utilizzo di "Quota 100" non appena possibile) si colloca in media poco sopra il 90 per cento per buona parte degli utilizzatori di "Quota 100". Mediamente l'anticipo rispetto al più vicino dei requisiti ordinari è di 2,3 anni.