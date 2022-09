Bollette di luce e gas, prorogate le agevolazioni a famiglie e imprese

AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga per tre mesi delle agevolazioni per famiglie e imprese alle bollette di luce e gas. Secondo quanto riporta la bozza il nuovo intervento del governo ammonta a 3,27 miliardi di euro. Previste anche misure per garantire la liquidità alle imprese che effettuano lo stoccaggio di gas naturale e un contributo alle aziende che importano il metano.

Soddisfazione del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, non solo per il rinnovo dello sconto in bolletta per il prossimo trimestre ma "anche perché il governo, nel corso del Cdm di oggi, si è espresso favorevolmente sull'opportunità e necessità che i bonus luce e gas siano adeguatamente pubblicizzati, utilizzando tutti gli strumenti possibili", spiega il Mise.

In primis Arera dovrà mettere in campo tutti gli strumenti per far conoscere agli utenti la possibilità di usufruire dello sconto che è automatico solo se si presenta l'Isee che non deve superare i 12.000 euro annui. Giorgetti, nei mesi scorsi, aveva già sollevato la questione che oggi ha nuovamente portato all'attenzione di tutto l'esecutivo.

La proroga del taglio delle accise per i carburanti non è nel decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, ma verrà presto introdotta dal Governo con un provvedimento ministeriale, ha dichiarato la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, al termine del Cdm.

"Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW", spiega la bozza.

Stesso intervento anche per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Confermata anche la riduzione dell'Iva sul gas al 5% sempre per il periodo luglio-settembre.

Si applicheranno alle imprese attive nello stoccaggio del gas le misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso le garanzie prestate da Sace. Le imprese che importano metano in Italia dovranno dare un contributo da versare alla Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali. tale contributo sarà restituito se l'impresa avrà registrato una perdita.

"Ai soggetti che abbiano registrato, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, una perdita sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza", spiega la bozza.