Accordo di Bankitalia con Banca Ucraina per cambiare le hryvnie in euro

AGI - La Banca d’Italia ha stipulato un accordo con la Banca Nazionale Ucraina per consentire alle persone sfollate presenti sul territorio italiano il cambio delle banconote ucraine (hryvnia) in euro.

L’accordo, riferisce una nota, consentirà agli sfollati ucraini, inclusi i minori, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea o che abbiano ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, di cambiare fino a 10.000 hryvnie per persona (pari a circa 300 euro) a partire dal prossimo 21 giugno.

La lista delle sedi e delle filiali della Banca d’Italia e degli sportelli delle banche che offriranno il servizio (oltre 400 nel Paese) è disponibile sul sito della Banca d’Italia.

Le operazioni di cambio saranno gratuite e non sarà necessaria l’apertura di un conto. Il tasso di cambio applicato è stabilito dalla Banca Nazionale Ucraina e pubblicato sul sito della Banca d’Italia, in italiano e ucraino.

Allo stesso indirizzo sono disponibili, in entrambe le lingue, ulteriori informazioni utili per accedere alle operazioni di cambio. Con questa iniziativa, la Banca d’Italia, la Banca Nazionale Ucraina, l’Abi e le banche italiane vogliono contribuire a dare sostegno alla popolazione ucraina colpita dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. (AGI)