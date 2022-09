Lagarde: "Serve il coraggio di agire, le crisi non sono mai uguali"

AGI - "Le crisi non sono mai uguali tra loro" e "bisogna avere il coraggio di agire" anche "quando i fatti non sono chiari". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo a un evento della London School of Economics.

La Banca centrale europea deve concentrarsi sul ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2% "senza lasciarsi dominare da considerazioni di natura fiscale". Ha detto la presidente Lagarde.

"La Bce", ha osservato Lagarde, "deve adempiere al proprio mandato, che è la stabilità dei prezzi".