Elon Musk blocca le assunzioni a Tesla e pensa a tagliare l'organico del 10%

AGI - L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha riferito ai manager della società di avere "una pessima sensazione" sulle prospettive economiche e che la casa automobilistica potrebbe aver bisogno di tagliare il personale di circa il 10%. Lo riferisce Reuters dopo aver visionato una comunicazione interna dell'azienda. L'e-mail, dal titolo "sospendere tutte le assunzioni in tutto il mondo", inviata ai dirigenti di Tesla, prevede una prospettiva economica sempre più cupa per il mondo, a causa dell'impennata dei prezzi delle materie prime e della guerra in Ucraina.