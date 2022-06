Perché la Federal Reserv aumenterà comunque i tassi

AGI - È probabile che la Federal Reserve continui a inasprire la politica monetaria oltre gli aumenti di mezzo punto percentuale dei tassi d'interesse previsti in ciascuno dei suoi prossimi due incontri. Lo hanno segnalato due membri del consiglio dei governatori della Federal Reserve, la vicepresidente Lael Brainard e il presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ponendosi un unico interrogativo: di quanto sarà il rialzo d'autunno?

"Il rialzo di 50 punti base potenzialmente a giugno e luglio, dai dati che abbiamo oggi in mano, sembra un percorso ragionevole", ha detto alla Cnbc il vicepresidente Brainard. Entro settembre, ha spiegato, "se non vediamo un certo tipo di decelerazione dell'inflazione mensile, se non vediamo che parte di quella domanda davvero calda inizia a raffreddarsi un po', allora potrebbe essere appropriato tenere un altro incontro in cui procedere allo stesso ritmo".

Ma anche se le pressioni sui prezzi stanno iniziando a calare, è probabile che la Fed aumenterà comunque i tassi, solo di un importo inferiore, ha spiegato. "In questo momento è molto difficile pensare che ci possa essere una pausa", ha affermato osservando che c'è "molto lavoro da fare" per ottenere che l'inflazione, ora ai massimi da 40 anni, freni fino all'obiettivo della Fed del 2%.

La banca centrale Usa ha aumentato i tassi di interesse di tre quarti di punto percentuale quest'anno e la maggior parte dei membri del Fomc ritiene che li aumenterà di un altro mezzo punto percentuale in ciascuna delle due prossime riunioni. Il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha suggerito che entro settembre la Fed dovrebbe fermarsi per valutare lo stato dell'economia prima d'inasprire ulteriormente la politica monetaria.

Le osservazioni di di Brainard suggeriscono che questo non è il punto di vista della leadership centrale della Fed. I trader dei future sui tassi d'interesse stanno attualmente valutando una quota del tasso ufficiale della Fed a fine anno compresa tra il 2,75% e il 3%, ben due punti percentuali in più rispetto a oggi. Parlando con il Philadelphia Council for Business Economics, la presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha reclamato la "forza d'animo" della Fed di fronte a quelli che potrebbero essere mercati volatili, un rallentamento della crescita e persino un aumento della disoccupazione, mentre la banca centrale alza i tassi per combattere un'inflazione "inaccettabilmente alta".

Per Mester, la Fed ha bisogno di portare i tassi al 2,5% il più rapidamente possibile, ha spiegato, e poi probabilmente anche più alti. Dopo due aumenti dei tassi di mezzo punto a giugno e luglio, il tasso di riferimento della Fed sarà in un intervallo tra l'1,75% il 2% "Sarò riluttante a dichiarare la vittoria troppo presto", ha detto, parlando di un'inflazione elevata.