sheryl sandberg lascia facebook

AGI - Sheryl Sandberg, numero due di Meta (Facebook), ha annunciato le sue dimissioni. A Wall Street il titolo perde il 3,02%. Sandberg, chief operating officer di Meta Platforms, ha scritto su Facebook che lascerà l'azienda di social media dopo 14 anni.

"Quando ho accettato questo lavoro nel 2008, speravo di stare in questo ruolo per cinque anni. Quattordici anni dopo, è giunto il momento di scrivere il prossimo capitolo della mia vita. Non sono del tutto sicuro di cosa porterà il futuro - ho imparato che nessuno lo è mai. Ma so che includerà concentrarmi di più sulla mia fondazione e sul mio lavoro filantropico, che per me è più importante che mai, visto quanto questo momento sia critico per le donne".

"Stare al fianco di Mark per questi 14 anni - ha scritto - è stato l'onore e il privilegio di una vita. Mark e' un vero visionario e un leader premuroso".

"La fine di un'era" scrive Mark Zuckerberg, che aggiunge "Mi mancherà lavorare al tuo fianco ogni giorno, ma sono grato di averti come amico per tutta la vita"