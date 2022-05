Jack Dorsey lascia Twitter. Musk: "Sono un suo fan"

AGI - Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, ha lasciato il board della compagnia. A novembre scorso si era dimesso dalla carica di ceo. La decisione arriva nel mezzo delle trattative per l'acquisizione del social network da parte di Elon Musk. Il ceo di Tesla ha commentato la decisione di Dorsey: "Sono un fan di Jack. Vorrei che rimanesse nel Cda, ma capisco che deve andare avanti", ha scritto Musk su Twitter.

I’m a fan of Jack btw. Wish he would stay on the board, but I understand that he needs to move on.