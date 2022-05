Il Senato Usa ha conferma Jerome Powell a capo della Fed 

AGI. - Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Jerome Powell presidente della Federal Reserve per un secondo mandato. L'assemblea plenaria ha votato, come previsto, a favore di Powell, con 80 voti contro 19.

Il voto era l'ultimo atteso, dopo la conferma di Lael Brainard come vicepresidente, e di Lisa Cook e Philip Jefferson come governatori, ma la Casa Bianca deve proporre un nuovo candidato alla carica di vicepresidente per la regolamentazione bancaria, dopo l'abbandono di Sarah Bloom Raskin per mancanza di sostegno sufficiente.