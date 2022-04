I conti di Apple hanno fatto il botto. Di nuovo

AGI - Il gruppo Apple ha chiuso il secondo trimestre dell'anno fiscale iniziato a ottobre 2021 registrando vendite e profitti record sopra le stime degli analisti. I ricavi complessivi sono stati di 97,3 miliardi di dollari, in crescita dell'8,6% rispetto allo scorso anno e più alti rispetto alla stima media degli analisti di 93,89 miliardi.

L'utile è cresciuto da 23,6 a 25 miliardi di dollari, pari a 1,52 dollari per azione. Le stime erano di un dato di 23,2 miliardi. Il fatturato trimestrale mondiale delle vendite di telefoni è stato di 50,6 miliardi, in aumento del 5,5% rispetto a un anno fa e superiore alla stima media di 47,88 miliardi.

I servizi, il secondo segmento più grande di Apple dopo gli iPhone, hanno aumentato le vendite del 17% a 19,8 miliardi di dollari, battendo appena la stima media di 19,71 miliardi di dollari. Apple ha anche annunciato un aumento del 5% del suo dividendo a 0,23 dollari per azione e l'approvazione del consiglio di amministrazione per il riacquisto di ulteriori 90 miliardi di azioni.

"I risultati record di questo trimestre sono una testimonianza dell'attenzione incessante di Apple sull'innovazione e sulla nostra capacità di creare i migliori prodotti e servizi al mondo", ha affermato il Ceo Tim Cook. "Siamo lieti di vedere la forte risposta dei clienti ai nostri nuovi prodotti, così come i progressi che stiamo facendo per diventare carbon neutral attraverso la nostra catena di fornitura e i nostri prodotti entro il 2030".

"Siamo molto soddisfatti dei nostri risultati record per il trimestre di marzo, poiché abbiamo stabilito un record di ricavi di tutti i tempi per i servizi e record di ricavi del trimestre di marzo per iPhone, Mac e dispositivi indossabili, casa e accessori. La continua forte domanda dei nostri prodotti da parte dei clienti ci ha aiutato a raggiungere il massimo storico per la nostra base installata di dispositivi attivi", ha affermato il direttore finanziario Luca Maestri. "La nostra forte performance operativa ha generato oltre 28 miliardi di dollari di cash flow operativo e ci ha permesso di restituire quasi 27 miliardi di dollari ai nostri azionisti durante il trimestre".