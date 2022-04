Per Macron lo stipendio dell'ad di Stellantis è scioccante. Le Pen: "Sì ai dipendenti azionisti"

AGI - Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito il compenso 2021 dell'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, "scioccante" ed "eccessivo", aggiungendo la sua voce a una protesta generale sul suo stipendio. "Stiamo parlando di somme astronomiche qui ... dovremmo mettere un limite a questo sistema e potrebbe funzionare se agiamo a livello europeo", ha detto Macron alla radio Franceinfo.

"Dobbiamo lottare in Europa per avere una remunerazione che non possa essere offensiva", ha aggiunto Macron a Franceinfo. "Ad un certo punto, dobbiamo stabilire dei limiti e avere una governance per la nostra Europa che renda le cose accettabili, altrimenti la società, a un certo punto, esploderà", ha spiegato. "Siamo su cifre astronomiche, senza inquadrarlo in un range, dobbiamo saper mettere un tetto, se lo facciamo a livello europeo può funzionare", ha stimato il Capo dello Stato, ricordando che "Stellantis ha il suo consiglio e la sua governance nei Paesi Bassi".

"Quello che dobbiamo saper fare è, come abbiamo fatto con la tassazione minima e la lotta all'evasione, convincere i nostri partner europei ad attuare una riforma che permetta di vigilare, a un certo punto, sui compensi dei nostri dirigenti", ha affermato.

"Certo è scioccante, è ancora più scioccante quando sono i manager a mettere in difficoltà la loro azienda", ha reagito l'altra candidata alla presidenza Marine Le Pen, su BFMTV. I milioni di euro di bonus assegnati ai vertici del gruppo automobilistico Stellantis per l'anno 2021 sono contestati da azionisti, sindacati e anche in campo politico, a pochi giorni dal secondo turno. delle elezioni presidenziali francesi. Essendo stata la performance del eccezionale, il direttore generale, Carlos Tavares, dovrebbe ricevere un totale di 19 milioni di euro per l'esercizio.

Anche per Marine Le Pen il compenso di Tavares è "scioccante", "fuori da ogni proporzione". Ospite del programma 'Un'ora per l'Eliseo', Le Pen si è quindi detta favorevole a prevedere una "riserva di azioni destinata ai dipendenti azionisti" nelle imprese.