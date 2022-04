A New York i lavoratori di Amazon hanno votato per creare il primo sindacato 

AGI - I lavoratori di una struttura Amazon di Staten Island, a New York, hanno votato a favore della creazione di un sindacato. Si tratta della prima organizzazione dei lavoratori del rivenditore online che nasce in Usa. Secondo i calcoli del National Labor Relations Board (Nlrb) i dipendenti del centro logistico, noto come JFK8, si sono assicurati la maggioranza votando 2.654 a 2.131 a sostegno dell'Amazon Labour Union, circa il 55% a favore. Il numero di dipendenti ammissibili a partecipare al voto era di 8.325, ha affermato l'Nlrb a conclusione del conteggio.

Si tratta di una vittoria dei lavoratori di Amazon che rappresenta il secondo datore di lavoro privato degli Stati Uniti. E' la prima volta per il colosso della vendita al dettaglio negli Stati Uniti e una pietra miliare per i critici dell'azienda che per anni hanno considerato le pratiche di Amazon una minaccia per i dipendenti.