Le preoccupazioni dell'Opec+ per il possibile embargo della Ue sul petrolio

AGI - L'Opec+ è preoccupata da un eventuale embargo dell'Unione Europea sul petrolio russo. Secondo l'organizzazione, di cui la Russia è leader insieme all'Arabia Saudita, un divieto alle importazioni danneggerebbe i consumatori. È quanto afferma Reuters spiegando che i produttori avrebbero espresso le proprie preoccupazioni a Bruxelles.

Finora i principali membri dell'Opec, come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, hanno cercato di avere una osizione neutrale tra l'Occidente e Mosca, mentre l'Opec+, che include la Russia, si è tenuta alla larga dalla questione dell'Ucraina nei suoi incontri.

L'Ue, dipendente dal greggio russo, ha già imposto dure sanzioni alla Russia, incluso il congelamento dei beni della sua banca centrale. L'Ue sta discutendo se e come imporre sanzioni all'industria energetica russa.

Lo scorso 16 marzo, alcuni rappresentanti Opec, tra cui il segretario generale Mohammad Barkindo, hanno incontrato il commissario europeo per l'Energia Kadri Simson per discutere dei "tempi straordinari" per il mercato energetico, ha affermato lo stesso Simson su Twitter.

These are extraordinary times for the energy market & the unprecedented oil prices are a serious risk to the world economy.



Today, I met with Mohammad Sanusi Barkindo, the Secretary General of #OPEC to discuss the situation & hear more about their next steps. pic.twitter.com/DwHUSs7oCR