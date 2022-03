Le 10 mosse per risparmiare petrolio in quattro mesi

AGI - L'Aie ha svelato le misure per ridurre rapidamente il consumo di petrolio di fronte a un potenziale shock causato dall'invasione russa dell'Ucraina.

Le 10 misure ridurrebbero il consumo di petrolio di 2,7 milioni di barili al giorno in quattro mesi, equivalente al consumo di tutte le automobili in Cina, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie).

Tra le misure indicate dall'Aie basse velocità sulle strade, telelavoro e trasporti pubblici più economici. L'agenzia, che dà indicazioni di politica energetica ai paesi sviluppati, ha recentemente affermato di temere uno "shock" alla fornitura globale di petrolio in seguito alle sanzioni contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, dicendo che i barili russi non potranno essere facilmente sostituiti nell'immediato.

Il suo piano in 10 punti, che segue un altro piano per ridurre la dipendenza dal gas, si concentra sul settore dei trasporti.

Suggerisce di abbassare il limite di velocità sulle autostrade di almeno 10 km/h, di lavorare da casa fino a tre giorni alla settimana, se possibile, e di organizzare domeniche senza auto nelle città.

Altre misure includono l'abbassamento del prezzo del trasporto pubblico e l'incoraggiamento degli spostamenti a piedi e in bicicletta, l'uso del treno piuttosto che dell'aereo, se possibile, e l'aumento della diffusione dei veicoli elettrici.