Maximilian Davis è il nuovo direttore creativo di Ferragamo

AGI - La casa di moda Salvatore Ferragamo nomina Maximilian Davis come direttore creativo, con effetto dal 16 marzo prossimo.

Nato a Manchester, Regno Unito, e laureato al London College of Fashion, Davis ha lanciato il suo marchio omonimo nel 2020, ottenendo un immediato riconoscimento internazionale. L'amministratore delegato Marco Gobbetti ha commentato: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Maximilian. L'unicità e la precisione della sua visione, l'altissimo livello qualitativo ed un'estetica personale e distinta ne fanno uno dei migliori talenti della sua generazione.

Il suo lavoro è definito da eleganza, sensualità e costante ricerca della qualità. Grazie alla sua prospettiva moderna, scriverà un nuovo, emozionante capitolo per questa Maison, fondata su creativita', artigianalita', raffinatezza e straordinari valori umani". Maximilian Davis ha aggiunto: "Sono profondamente onorato di entrare a far parte di Ferragamo e grato per l'opportunità di poter contribuire all'evoluzione del patrimonio storico della Maison. La dedizione di Ferragamo alla raffinatezza e all'eleganza senza tempo è una grande fonte di ispirazione e non vedo l'ora di sviluppare la mia visione sulle grandi basi di qualita' e d'innovazione dell'artigianalita' italiana".