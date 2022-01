I centri commerciali sono in ripresa

AGI - Trend di ripresa nel 2021 per l'industria dei centri commerciali, che, rispetto al 2020, ha registrato un miglioramento sia in termini di ingressi (+12,8%) che di fatturato (+21,6%). Secondo l'Osservatorio del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, nonostante gli andamenti siano ancora in calo se raffrontati ai livelli pre-pandemia (-26,4% di affluenze e -14,7% di fatturato nell'anno 2021 rispetto al 2019), il quadro è "incoraggiante". Nell'arco del 2021, si evidenzia in particolare un deciso miglioramento soprattutto a partire da giugno, a seguito dell'allentamento di alcune restrizioni.

Se si tiene conto che attività quali la ristorazione e l'intrattenimento sono ancora soggette a limitazioni, i risultati "risultano senz'altro confortanti". È proprio in seguito di queste riaperture - spiega l'indagine - che si è assistito nel corso dell'anno a un netto incremento delle vendite, con i fatturati che, confrontati con quelli del 2019, sono passati dal -35,9% del periodo gennaio-maggio, al -1,3% del periodo giugno-ottobre. Questo trend di ripresa ha avuto un rallentamento solo negli ultimi due mesi del 2021, a causa della nuova ondata di pandemia che ha causato una flessione del 7,2% delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2019.

I risultati dell'Osservatorio hanno inoltre evidenziato alcuni cambiamenti nelle abitudini di spesa delle persone: a fronte, infatti, di un numero inferiore di ingressi nei centri commerciali, si evidenzia un incremento dello scontrino medio, risultato che viene letto come fidelizzazione al "format centro commerciale", capace di adattare la propria offerta all'evoluzione dei bisogni dei propri clienti e al contesto in cui operano. Il 2021 è stato, inoltre, un anno particolarmente importante per l'industria dei centri commerciali, che ha fortemente supportato la campagna di vaccinazione nazionale attraverso la creazione di 23 hub vaccinali.

A conferma del crescente impegno dell'industria dei centri commerciali sulle tematiche sociali e ambientali nonchè sui temi legati alla digitalizzazione, il Cncc formalizzerà nelle prossime settimane alcune proposte per la realizzazione di progetti in linea con i requisiti richiesti dal PNRR: tra questi, lo sviluppo di servizi di assistenza sanitaria di prossimità da realizzarsi nei centri commerciali, la promozione di interventi volti alla riduzione delle emissioni di CO2 da parte delle strutture e dei clienti, la creazione di incubatori di start up tecnologiche nei centri commerciali e l'introduzione di una serie di iniziative volte a favorire il loro processo di digitalizzazione dei negozi.