Chi sceglie l'auto elettrica non torna indietro

AGI - Coloro che acquistano un veicolo elettrico per la prima volta negli Usa sono riluttanti a tornare alle auto a benzina anche se continuano a incombere preoccupazioni sulla disponibilità di infrastrutture di ricarica, ha mostrato un rapporto di JD Power, società di ricerca di marketing.

"Sappiamo dalla nostra ricerca che molti consumatori si trovano a fare i conti con molte preoccupazioni prima dell'acquisto, temendo per aspetti come l'autonomia della batteria e la ricarica del veicolo", ha affermato Brent Gruber, direttore senior del settore automobilistico globale di JD Power.

"Tuttavia, una volta che qualcuno ha acquistato un veicolo a batteria, è praticamente una scelta irreversibile." Lo studio ha mostrato che la soddisfazione tra i nuovi proprietari di veicoli a batteria è in media di 754 (su una scala di 1.000 punti), che è paragonabile ai 766 tra coloro che hanno posseduto un veicolo a batteria già prima del loro veicolo attuale.

La Model 3 di Tesla si è classificata come la più gradita in assoluto e la più apprezzata nel segmento dei veicoli elettrici a batteria premium con un punteggio di 777. La Kia Niro EV si è classificata come la più apprezzata nel segmento dei veicoli elettrici del mercato di massa per il secondo anno consecutivo con un punteggio di 744 .

Lo studio ha preso in considerazione fattori tra cui l'accuratezza dell'autonomia dichiarata della batteria, la disponibilità di stazioni di ricarica pubbliche, il costo di proprietà, il piacere di guida, la facilità di ricarica domestica, le caratteristiche di sicurezza e tecnologia, l'esperienza di servizio e la qualità e l'affidabilità del veicolo.