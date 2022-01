Lufthansa e Msc vogliono prendere i comandi di Ita

AGI - Ita Airways ha ricevuto una manifestazione di interesse da parte del Gruppo Msc e Lufthansa per acquisire la maggioranza della compagnia. Il Gruppo Msc, sottolinea una nota, "ha concordato con Lufthansa la sua partecipazione alla partnership a termini da definire durante la Due Diligence".

Il cda, si legge ancora nel comunicato, "esaminerà in una prossima riunione i dettagli della manifestazione d'interesse stessa". Sia il Gruppo Msc che Lufthansa, fa sapere Ita, "hanno espresso il desiderio che il governo italiano mantenga una quota di minoranza all'interno della società.

Inoltre, il Gruppo Msc e Lufthansa hanno richiesto 90 giorni di esclusiva per lavorare su questa manifestazione di interesse". Ita Airways, conclude la nota, "è soddisfatta che il lavoro svolto in questi mesi per offrire le prospettive migliori alla società stia cominciando ad avere i risultati attesi, ovvero una compagnia riconosciuta valida per partner di calibro internazionale sia sul trasporto passeggeri che sul cargo".