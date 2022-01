Al via negli Usa la coalizione per realizzare bus a idrogeno

AGI - Negli Stati Uniti è stato formato l’Hydrogen Fuel Cell Bus Council (HFC Bus Council), una coalizione di agenzie di trasporto pubblico, produttori e fornitori che stanno lavorando insieme per far progredire il settore degli autobus elettrici a celle a combustibile a idrogeno (H2) nel paese in particolare nel trasporto pubblico.

La formazione dell’HFC Bus Council arriva in un momento di livelli storici di investimento nel trasporto pubblico, insieme agli impegni a livello nazionale per la transizione delle flotte di veicoli pubblici verso forme di propulsione a emissioni zero. La missione dell’HFC Bus Council è di presentare ai responsabili politici, alle autorità di regolamentazione e alle altre parti interessate i vantaggi degli autobus elettrici a celle a combustibile a idrogeno e delle relative infrastrutture.

Karl Gnadt, HFC Bus Council Board President, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di far parte del consiglio di fondazione di questa organizzazione, che lavorerà per informare i funzionari governativi e i miei colleghi nel settore dei trasporti sui vantaggi della tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno”. I membri dell’HFC Bus Council condividono l’impegno di promuovere un ambiente che supporti gli investimenti e l’implementazione della tecnologia degli autobus elettrici a celle a combustibile a idrogeno. I membri fondatori includono MTD, SunLine Transit Agency, Stark Area Regional Transit Authority (SARTA), Foothill Transit, Regional Transportation Commission of Southern Nevada (RTCSNV), Utah Transit Authority (UTA), Indianapolis Public Transportation Corporation (IndyGo), Interurban Transit Partnership ( The Rapid), Intercity Transit, Sangamon Mass Transit District, Commissione regionale per i trasporti della contea di Washoe, NFI Group, ENC, Hexagon Purus, Trillium, Ivys Energy Solutions e Ballard.