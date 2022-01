Amazon aprirà il primo negozio 'hi-tech' di abbigliamento a Los Angeles

AGI - Amazon aprirà un negozio di abbigliamento high-tech a Los Angeles, sfruttando le tecnologie utilizzate nei suoi centri logistici per combinare i vantaggi dello shopping online e di quello in negozio. "I clienti potranno fare la spesa dal camerino", assicura il gruppo di Seattle in un comunicato che annuncia l'inaugurazione del nuovo brand Amazon Style per "la fine dell'anno", in un centro commerciale della città californiana.

"Amazon Style è progettato attorno alla personalizzazione", afferma la nota. I consumatori potranno scansionare i vestiti che preferiscono e gli algoritmi "daranno loro consigli personalizzati in tempo reale". L'idea è quella di combinare i vantaggi dello shopping online e di persona.

Nelle cabine un touch screen consentirà ai clienti di selezionare diversi modelli e dimensioni, che verranno loro portati "in pochi minuti" dal personale di vendita, grazie alle "sofisticate tecnologie e processi" già utilizzati nei magazzini del gruppo. L'azienda si vanta di poter offrire molte più scelte rispetto ai negozi tradizionali, in uno spazio meno affollato. Ad esempio, sara' possibile effettuare un ordine online - dove ci sono milioni di articoli - e provare sul posto.