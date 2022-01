All'Ad di Apple stipendio 1.447 volte superiore a quello del dipendente medio

AGI - L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, nel 2021 ha ricevuto uno stipendio pari a 1.447 volte quello di un dipendente medio della società.

Una retribuzione lievitata grazie ai premi ottenuti in azioni della società che gli hanno fatto guadagnare quasi 100 milioni di dollari nell’anno solare. È quanto si apprende da un documento consegnato dalla società giovedì mattina alla Sec, l’autorità che controlla il mercato negli Usa.

Nel 2021 la retribuzione media per i dipendenti è stata di 68.254 dollari.

Cook, il cui stipendio è rimasto fermo a 3 milioni di dollari, ha ricevuto 82,3 milioni di dollari di premi in azioni Apple, 12 milioni di dollari per aver raggiunto gli obiettivi di Apple e 1,4 milioni di dollari per viaggi aerei. Per un totale che sfiora i 100 milioni.