Accordo tra Amazon e Stellantis per lo sviluppo dell'auto connessa

AGI - Stellantis e Amazon hanno annunciato oggi una serie di accordi globali e pluriennali "per sviluppare esperienze connesse customer-centric su milioni di veicoli". La nuova intesa, afferma una nota, favorirà la transizione del settore della mobilità verso un futuro sostenibile e reso più efficiente dall'impiego di software.

L'accordo, che coinvolge Amazon Devices, Amazon Web Services (AWS) e Amazon Last Mile - informa una nota - consentirà a Stellantis di accelerare la sua trasformazione in azienda tecnologica di mobilità sostenibile. Le società collaboreranno per implementare la tecnologia e l'esperienza software di Amazon in tutta l'organizzazione di Stellantis.

Il processo coinvolgerà le fasi di sviluppo del veicolo, la costruzione di esperienze connesse a bordo delle auto e la formazione della prossima generazione di ingegneri del software automobilistico. Insieme, le due società daranno vita a una suite di prodotti e servizi che si integrerà con la vita digitale dei clienti, aggiungendo valore nel tempo attraverso aggiornamenti periodici del software.

"La collaborazione con Amazon è parte integrante della roadmap di crescita delle nostre capacità, basata sia sullo sviluppo di competenze interne, che su collaborazioni con i maggiori leader tecnologici. Questa partnership apporterà conoscenze significative a una delle nostre piattaforme chiave, STLA SmartCockpit" ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. "Sfruttando l'intelligenza artificiale e le soluzioni cloud, trasformeremo i nostri veicoli in spazi di vita personalizzati e miglioreremo l'esperienza globale del cliente. Le nostre automobili diventeranno più accattivanti e ricercate, apprezzabili anche quando non si guida".

"Siamo entusiasti di collaborare con Stellantis per innovare l'industria automobilistica e reinventare l'esperienza a bordo dei veicoli" ha dichiarato Andy Jassy, CEO di Amazon. "Stiamo implementando soluzioni che aiuteranno Stellantis ad accelerare le esperienze connesse e personalizzate a bordo delle automobili, in modo da rendere ogni spostamento più smart, sicuro e a misura di viaggiatore. Insieme, creeremo le basi per la trasformazione di Stellantis da una casa automobilistica tradizionale in un leader globale nello sviluppo e nell'ingegneria basati su software".

Un'intesa incentrata in diverse aree

Amazon e Stellantis collaboreranno allo sviluppo del software per STLA SmartCockpit, che sarà operativo su milioni di veicoli a livello globale a partire dal 2024. La piattaforma si integrerà con la vita digitale dei clienti per creare un'esperienza personalizzata e intuitiva a bordo dei veicoli, con intrattenimento, navigazione, manutenzione del veicolo, assistenza vocale fornita da Alexa, utilizzo di piattaforme di e-commerce e servizi di pagamento. La piattaforma STLA SmartCockpit utilizzerà prodotti e servizi Amazon appositamente sviluppati per i veicoli di Stellantis.

Dall'inizio del viaggio fino all'arrivo a casa, sia su strada che off-road, STLA SmartCockpit si adatterà a comportamenti, passioni e interessi degli utenti. La collaborazione riguarderà inoltre l'ingegneria collaborativa e l'innovazione. Stellantis ha selezionato AWS come provider cloud prescelto per le piattaforme di veicoli. Insieme, le due aziende prevedono di costruire la prossima generazione di infrastrutture abilitate dal cloud per la produzione di automobili, anche per STLA SmartCockpit.

Stellantis prevede di migrare l'attuale pipeline di dati relativa a marchi e aree geografiche sul cloud AWS, facendo uso delle capacità avanzate di AWS per lo streaming scalabile e durevole di informazioni in tempo reale. Innovation Hub e Agile-Auto Software e Data Academy: Stellantis ha annunciato di recente il lancio di una Software Academy per l'aggiornamento e la riqualificazione di dipendenti esistenti e nuovi. In questo contesto, Stellantis e AWS hanno anche in programma di avviare un nuovo percorso di apprendimento globale, denominato AgileAuto Software e Data Academy, che si concentrerà su software, dati e tecnologia cloud.

Entro il 2024, Stellantis formerà le competenze tecnologiche legate ad AWS di oltre 5.000 sviluppatori e ingegneri, al fine di accelerare la sua trasformazione in un'impresa data-driven nel cloud. Ampliamento della rete di consegna sostenibile di Amazon: dal 2018, Stellantis ha fornito ad Amazon decine di migliaia di veicoli commerciali leggeri per supportare la logistica dell'ultimo miglio in Nord America e in Europa.