La rinascita di Postalmarket

AGI - Torna in auge il celebre catalogo di Postalmarket, vera icona degli anni Settanta-Ottanta, che grazie agli ottimi risultati dei primi mesi di attività, assume a fine anno altre 10 persone, tutte under 30 e per il 90% donne, dedicate al portale di postalmarket.it.

Un buon risultato dopo l'avvio del sito e la diffusione della prima edizione dello storico catalogo cartaceo, avvenuta a fine ottobre. L'impennata delle vendite è avvenuta grazie al volano del Black Friday di fine novembre, dove in pochi giorni migliaia di utenti hanno scaricato l'app per gli acquisti on line. Per l'azienda, il portale online viaggia attorno ai 20 mila accessi al giorno. Si prevedono quindi nuove assunzioni, di cui almeno 50 nel 2022 e tutte impiegate nella sede operativa di Villorba, in provincia di Treviso.