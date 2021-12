In Eurolandia è "improbabile un rialzo dei tassi nel 2022"

AGI - La Bce lascia, come previsto, i tassi invariati tra lo 0 e lo 0,25%, conferma la fine del Pepp (Pandemic emergency purchase programme), il programma di acquisto pandemico di asset, al 31 marzo 2022 ma, allo stesso tempo, incrementa la portata dell'App (Asset purchase programme) da 20 miliardi a 40 miliardi al mese nel secondo trimestre del prossimo anno. Tale importo scenderà a 30 miliardi nel terzo trimestre del 2022 mentre, a partire da ottobre dell'anno prossimo, gli acquisti di bond torneranno a 20 miliardi al mese e dureranno per tutto il tempo necessario per rafforzare l'impatto accomodante dei suoi tassi ufficiali.

Nel corso della conferenza stampa, la presidente Christine Lagarde ha sottolineato come in base alle "condizioni attuali un rialzo dei tassi nel 2022 è molto improbabile". Lasciando tuttavia una porta aperta. "Dobbiamo essere molto attenti a cosa ci diranno i dati", ha aggiunto, "e lo faremo a ogni incontro sulla politica monetaria e a maggior ragione quando avremo proiezioni regolari". Altro tema portante della conferenza stampa è stata l'inflazione che, ha detto Lagarde, "è aumentata" nell'ultimo periodo" e "resterà elevata nel breve termine ma si prevede un allentamento nel corso del prossimo anno". "Le prospettive sono state riviste al rialzo ma restano sotto il nostro obiettivo sull'orizzonte previsionale".

La recrudescenza pandemica, la variante Omicron e l'aumento dei prezzi dell'energia sono le cause del rallentamento della crescita economica dell'Eurozona "ma ci aspettiamo che l'attività torni ad accelerare fortemente nel corso dell'anno prossimo". "Ci aspettiamo che" il Pil supererà i livelli pre pandemia nel primo trimestre 2022", ha sottolineato.

