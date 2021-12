Il prezzo del gas continua a correre, balzo del 14% in 48 ore

Continuano a salire i prezzi europei del gas dopo il balzo di ieri seguito alle minacce del presidente bielorusso Alexander Lukashenko di bloccare il transito verso l'Europa in caso di sanzioni piu' severe contro Minsk (parole che ieri avevano fatto schizzare i costi all'11%). All'hub olandese Ttf le quotazioni salgono stamani del 3,2% a 119,5 euro per Mwh, mentre le quotazioni britanniche sono aumentate del 2,8% a 3,30 sterline per therm.