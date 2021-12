Musk: "Penso di mollare tutto e diventare un influencer"

AGI - L' amministratore delegato di Tesla Inc, Elon Musk sta "pensando" di lasciare il suo lavoro e diventare un influencer, secondo quanto da lui stesso twittato sul suo account Twitter. "Penso di lasciare il mio lavoro e diventare un influencer a tempo pieno", ha scritto Musk nel tweet, senza approfondire. C'è chi, ironicamente, gli ha chiesto di aprire un profilo su Onlyfans e chi, invece, di risolvere il gioco degli scacchi.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Non chiaro se Musk, un utente prolifico della piattaforma di social media, sia seriamente intenzionato a lasciare i suoi ruoli. Musk, che e' anche il fondatore e CEO della societa' missilistica SpaceX e guida la startup Neuralink e la società The Boring Company, ha dichiarato durante una teleconferenza a gennaio che si aspetta di essere il CEO di Tesla per "diversi anni".

Il mese scorso, ha chiesto ai suoi follower su Twitter un'opinione circa il vendere il 10 per cento della sua partecipazione in Tesla. La maggioranza ha risposto di sì. Da allora ha venduto azioni per un valore di quasi 12 miliardi di dollari.