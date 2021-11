Jack Dorsey co-fondatore di Twitter si dimette da Ceo, al suo posto arriva Agrawal 

AGI - Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, ha lasciato il suo incarico come amministratore delegato del social network e ha nominato Parag Agrawal come suo successore.

"Ho deciso di lasciare Twitter perché credo che la compagnia sia pronta ad andare avanti rispetto ai suoi fondatori" ha detto Dorsey aggiungendo: "La mia fiducia in Parag è profonda. Gli sono particolarmente grato per la sua competenza, il suo cuore e la sua anima. È tempo che assuma le redini".

