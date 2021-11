Gubitosi si dimette da ad di Tim, le deleghe passano al presidente Rossi

AGI - Luigi Gubitosi si è dimesso da amministratore delegato di Tim. A quanto si apprende le deleghe passeranno al presidente Salvatore Rossi.

Il numero uno di Tim Brasil Pietro Labriola è stato nominato direttore generale del gruppo.

È durata tre anni e pochi giorni l'avventura di Luigi Gubitosi al timone di Telecom Italia.

Il manager napoletano era entrato nel cda del gruppo di tlc nel maggio 2018, nominato su indicazione di Elliott, il fondo Usa che si contrappose al tempo a Vivendi; era poi stato nominato amministratore delegeato e direttore generale il 18 novembre dello stesso anno, in sostituzione di Amos Genish, il dirigente israeliano che era stato sfiduciato pochi giorni prima.

Un caso che presenta una certa assonanza con quello attuale, visto che allora le deleghe furono assegnate in via provvisoria al presidente Fulvio Conti.

La nomina di Gubitosi venne salutata in Borsa con un rialzo del titolo Tim, salito del 3,9%, nella convinzione che con il nuovo a.d. si arrivi allo scorporo della rete.

Una speranza che rimarrà però illusoria. In realtà Gubitosi non riesce a interrompere il declino del titolo sul mercato azionario, tanto che nei due anni successivi la quotazione subisce un taglio di quasi il 50%, arrivando al minimo di 0,2852 euro due anni dopo, il 29 ottobre 2020.

Dopo una ripresa fino a 0,46 euro c'è una nuova caduta, fino agli 0,31 euro di pochi giorni fa, prima dell'accelerata frutto dell'offerta di Kkr che fissa un prezzo indicativo di 0,505 euro.

Il primo bilancio opera di Gubitosi, nel 2019, era comunque stato promettente, con un utile netto pari a 1,3 miliardi, il ritorno al dividendo e il calo di 1,4 miliardi nell'indebitamento finanziario netto. Il dato di 1,3 miliardi viene confermato anche nel 2020.

In realtà a preoccupare è il continuo calo dei ricavi, scesi dai 19,1 miliardi del 2018, a 17,9 miliardi nel 2019, a 15,8 miliardi nel 2020. Nei primi 9 mesi del 2021 nuova frenata, a 11,6 miliardi (-2,2% sullo stesso periodo 2020).

Prima di Tim Gubitosi era stato in Fiat con vari incarichi tra cui quello di direttore finanziario, poi in Wind come direttore finanziario e a.d.. È stato inoltre per tre anni direttore generale Rai e per un anno commissario straordinario di Alitalia.

Salvini, bene via Gubitosi, avanti in interesse nazionale

"Bene l'abbandono delle deleghe da parte di Gubitosi, impensabile che andasse avanti nonostante risultati negativi e previsioni non mantenute". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

"Ora avanti nel nome della tutela dell'interesse nazionale: nessuna svendita di pezzi di azienda, tutela della rete pubblica, salvaguardia di investimenti e occupazione, no al cedimento a interessi finanziari stranieri. Mercoledi' incontrero' tutte le sigle sindacali. Intanto Consob vigili sull'andamento del titolo, su acquisti, vendite e speculazioni".