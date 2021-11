Biden ha confermato Powell alla presidenza della Fed

AGI - Jerome Powell è stato confermato dal presidente Usa Joe Biden alla guida della Federal Reserve per un secondo mandato. Il Presidente ha anche nominato vice presidente della Banca centrale Lael Brainard.

"Il nostro Paese deve ancora affrontare sfide importanti mentre emergiamo dalla pandemia, ma già abbiamo fatto enormi progressi nel riportare in vita la nostra economia e nel riportare gli americani al lavoro - prosegue il comunicato stampa diffuso dalla Casa Bianca - da quando il presidente è entrato in carica, l'economia ha creato oltre 5,6 milioni di posti di lavoro, la disoccupazione è scesa al 4,6% - due anni più velocemente del previsto - e il ritmo di crescita della nostra economia supera il resto del mondo sviluppato".

Questo risultato, sottolinea la nota, "è una testimonianza del successo dell'agenda economica del presidente ed è una testimonianza dell'azione decisiva del presidente Powell e della Federal Reserve per attutire l'impatto della pandemia e riportare l'economia americana in carreggiata. Il presidente Powell ha fornito una leadership costante durante un periodo di difficoltà senza precedenti, tra cui la più grande recessione economica della storia moderna e gli attacchi all'indipendenza della Federal Reserve".

In questo stesso periodo Lael Brainard, "uno dei principali macroeconomisti del nostro Paese, ha svolto un ruolo chiave di leadership presso la Federal Reserve, lavorando con Powell per aiutare a sostenere la solida ripresa economica del nostro Paese", prosegue la nota. Brainard, democratica, ex sottosegretaria al Tesoro con Barack Obama, fa parte del consiglio dei governatori della Fed dal 2014.

Per gli analisti, la sua scelta farebbe pensare a un istituto centrale statunitense più accomodante in termini di politica monetaria e anche più "politico", a prescindere dalle reali intenzioni della ex vice direttrice del Consiglio economico nazionale.

"Non possiamo semplicemente tornare a dove eravamo prima della pandemia, dobbiamo ricostruire meglio la nostra economia e sono fiducioso che il presidente Powell e Brainard si concentreranno sul mantenimento dell'inflazione bassa, la stabilità dei prezzi e la piena occupazione" e renderanno "la nostra economia più forte che mai", ha sottolineato il preodente Usa, Joe Biden, commentando il secondo mandato di Jerome Powell alla guida della Fed. "Insieme - ha proseguiro - condividono anche la mia profonda convinzione che sia necessaria un'azione urgente per affrontare i rischi economici posti dal cambiamento climatico e stare al passo con i rischi emergenti nel nostro sistema finanziario".

Non ci sono indiscrezioni riguardo alla decisione del presidente che dovrà riconfermare l'attuale presidente della Fed, Jerome Powell, e dargli un secondo mandato oppure scegliere Lael Brainard, già membro del consiglio dei governatori della Fed e che conta sull'appoggio di molti democratici, tra cui Sheldon Whitehouse, Jeff Merkley ed Elizabeth Warren i quali hanno sollecitato espressamente Biden a non nominare Powell per un altro mandato.

Il momento è delicato sia per la ripresa post-pandemica ma soprattutto per l'inflazione alle stelle, e in particolare i prezzi energetici, mentre da più parti ci sono pressioni per intraprendere nuove azioni come il rilascio delle riserve strategiche di greggio. La settimana scorsa, peraltro, Biden ha chiesto al capo della Federal Trade Commission (FTC) di indagare se le compagnie petrolifere stanno aumentando illegalmente i prezzi del gas.

Tra i sostenitori di Powell, invece, il senatore Jon Tester il quale proprio ieri ha spiegato che la capacità del presidente della Fed di affrontare l'impennata dell'inflazione trova ostacoli proprio nella sua conferma, ancora confinata nel limbo. "Powell non puo' fare molto finchè non è confermato", ha spiegato Tester esortando Biden a conferirgli un secondo mandato.

E ancora: "Fondamentalmente, se vogliamo continuare a costruire sul successo economico di quest'anno, abbiamo bisogno di stabilità e indipendenza alla Federal Reserve, e ho piena fiducia nel fatto che dopo il lavoro svolto negli ultimi 20 mesi il presidente Powell e la dottoressa Brainard forniranno la leadership forte di cui il nostro Paese ha bisogno"