Problemi di accesso a Google, Montain View: "Stiamo indagando"

AGI - "Attualmente stiamo indagando su un problema che riguarda l'accesso degli utenti a diversi servizi in Europa". Lo scrive Google nella sua status page. In queste ore diversi utenti in Europa stanno registrando problemi di accesso ai servizi del colosso di Mountain View, compresi Youtube, Google Meet e Gmail.

Diversi i servizi che sembrano colpiti da interruzioni, di cui al momento non si conosce la causa. I problemi pero' non sembrano riguardare tutti gli utenti. Sul sito Downdetector intorno alle 11 del mattino si vede un picco di segnalazioni di disservizi mentre su Twitter diversi utenti segnalano disservizi dalla Francia, dall'Italia, dall'Olanda e dalla Spagna.