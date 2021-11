Il 57% dei follower vuole che Musk venda il 10% delle azioni Tesla

AGI - Elon Musk ieri ha lanciato un sondaggio su Twitter dove chiedeva ai suoi 62 milioni di follower se vendere o meno il 10 per cento delle sue azioni di Tesla per pagare le tasse sui soldi derivanti dalla vendita. "Rispetterò il risultato del sondaggio qualunque sia", ha aggiunto poco dopo. Oggi il tempo del sondaggio è scaduto e il 57,9% dei 3.519.252 voti arrivati si è detto favorevole alla vendita.

Musk, fondatore di Tesla, attualmente tra le societa' con piu' alto valore di mercato a Wall Street, sul social ha spiegato che il sondaggio arriva per rispondere alle polemiche sulle strategie usate dai ricchi per evitare di pagare le tasse. Musk, che è la persona piu' ricca del mondo, possiede beni per il valore di 243 miliardi di dollari, ha dichiarato che l'unico modo per pagare le tasse per quanto lo riguarda era di vendere una parte del proprio stock azionario. E ora, se rispettera' la parola data, dovra' farlo.