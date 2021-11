Con il taxi volante si raggiungerà l'aeoroporto di Fiumicimo in 20 minuti

AGI - Dall'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino al centro di Roma, e viceversa, in soli 20 minuti. A emissioni zero. è questo uno dei principali vantaggi che apporterà "VoloCity", l'innovativo taxi dei cieli realizzato dalla società tedesca Volocopter che sarà esposto a Piazza San Silvestro, nel pieno centro di Roma, dal 2 al 4 novembre. Il decollo del nuovo veicolo è atteso entro i prossimi 3 anni, il tempo necessario sia a completare la regolazione di volo, sia a sviluppare i "vertiporti" a decollo verticale, necessari per consentire la partenza e l'atterraggio dei taxi del cielo.

Due fronti su cui Enac, Enav e Aeroporti di Roma stanno intensamente lavorando, per far sì che Roma sia tra le prime grandi capitali al mondo dove possa partire questa nuova forma di mobilità aerea urbana.

Passeggeri e velocità, le caratteristiche

Queste le principali caratteristiche di VoloCity, che inizialmente potrà trasportare due persone (di cui una sarà il pilota, anche se in seguito il mezzo sarà completamente autonomo): l'air taxi può viaggiare a una velocità massima di 110 Km/h e coprire una distanza di 35 Km. Una volta completato un viaggio, le batterie a ioni di litio - installate in 9 unità a bordo del velivolo - possono essere sostituite nel giro di 5 minuti, così da consentire una rapida ripartenza.

Questo oltretutto incrementa significativamente la durata della batteria, abbassando il prezzo dei voli e garantendo batterie integre al 100% ad ogni volo. Il VoloCity ha un peso massimo al decollo di 900 Kg, di cui 700 Kg sono il peso del mezzo a vuoto e i restanti 200 Kg la massa trasportabile (tra passeggeri e bagagli). La sicurezza è massima, poichè sull'air taxi sono installati 18 rotori tra loro indipendenti, alimentati da altrettanti motori.

Ogni singolo rotore ha un diametro di 2,3 mt e il diametro complessivo del mezzo è pari a 11,3 mt. I motori sono completamente elettrici, della tipologia BLDC (Brushless Dc electric motor) e consentono un viaggio totalmente sostenibile, senza alcun tipo di emissione. Grazie al lavoro di Aeroporti di Roma e Volocopter, con il pieno supporto della holding di investimenti Atlantia (azionista di entrambe le società), la mobilità aerea urbana avrà presto un ruolo importante a Roma.