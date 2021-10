Dombrovskis annuncia l'accordo Ue-Usa stop dazi su acciaio e alluminio

AGI - "Abbiamo concordato con gli Stati Uniti di sospendere la nostra disputa commerciale su acciaio e alluminio”.

Lo ha annunciato con un tweet il Commissario Ue per il Commercio, Vladis Dombrovskis, aggiungendo che l’accordo sarà ufficializzato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Con gli Stati Uniti, ha aggiunto Dombrovskis, è stato deciso di avviare una cooperazione per arrivare “a un accordo globale su acciaio e alluminio sostenibili”.

We have agreed with to pause our steel & aluminium (232) trade dispute and launch cooperation on a Global Arrangement on Sustainable Steel & Aluminium.



Our agreement will be announced by @vonderleyen and @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/FDSrZ3U1Nx