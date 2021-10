La grande attesa per il primo Etf sui Bitcoin

AGI - Conto alla rovescia per il lancio negli Stati Uniti del primo Etf sui Bitcoin, che potrebbe arrivare sul mercato già da lunedì. Un passo che avrebbe l'indubbio effetto di avvicinare le criptovalute all'investitore medio, che attraverso lo strumento degli Exchange Traded Funds sarebbe in grado di entrare su questo mercato, provocando un parallelo incremento delle quotazioni.

Proprio la prospettiva del vicino via libera all'Etf, riferiscono gli analisti, è stato alla base del rialzo dei Bitcoin nelle ultime sedute, fino a oltre la soglia dei 62.000 dollari. Si tratta di un livello vicinissimo al massimo storico di 64.896 dollari, stabilito nell'aprile scorso.

L'Etf in rampa di lancio è il 'ProShares Bitcoin Strategy', studiato da ProShares, gruppo attivo dal 2006 che offre circa 130 di questi strumenti, coprendoi vari settori di mercato. In base ai regolamenti la Sec non deve dare l'approvazione esplicita agli Etf, che possono essere lanciati alla fine di un periodo di 75 giorni dalla richiesta, se l'autorità di controllo Usa non ha obiezioni.

Il periodo di tempo per l'Etf ProShares Bitcoin Strategy termina lunedì e questi potrebbe così essere lanciato il giorno stesso o al più tardi martedì. L'ipotesi di un via libera è rafforzato da un tweet 'prudenziale' diffuso dalla Sec venerdì: "Prima di investire in un fondo che detiene contratti futures di bitcoin - scrive - assicuratevi di pesare attentamente i potenziali rischi e benefici".

Before investing in a fund that holds Bitcoin futures contracts, make sure you carefully weigh the potential risks and benefits.



Check out our Investor Bulletin to learn more: https://t.co/AZbrkpfn8F — SEC Investor Ed (@SEC_Investor_Ed) October 14, 2021

Nel suo prospetto registrato presso la Sec, ProShares scrive: "Il Fondo cerca di fornire un apprezzamento del capitale principalmente attraverso l'esposizione gestita a contratti futures bitcoin. Il Fondo non investe direttamente in bitcoin. Bitcoin e bitcoin futures sono investimenti relativamente nuovi. Sono soggetti a rischi unici e sostanziali, e storicamente sono stati soggetti a una significativa volatilità dei prezzi. Il valore di un investimento nel Fondo potrebbe diminuire in modo significativo e senza preavviso, anche fino a zero. Dovresti essere pronto a perdere l'intero investimento. La performance dei contratti future bitcoin e quindi la performance del Fondo possono differire in modo significativo dalla performance di bitcoin"

"I crypto Etf sono inevitabili. Un prodotto come questo alla fine arriverà in porto poiché c'è una domanda" ha affermato Chris Kline, direttore operativo e co-fondatore di Bitcoin Ira. Diversi gestori di fondi, tra cui VanEck Bitcoin Trust, ProShares, Invesco, Valkyrie e Galaxy Digital Funds, hanno presentato domanda per lanciare Etf Bitcoin negli Stati Uniti. Il Nasdaq venerdì ha approvato la quotazione dell'Etf Valkyrie Bitcoin Strategy.