Da Cagliari a Roma su un volo Alitalia. L'ultimo SEGUI LA DIRETTA

AGI - Fusioni fallite, tentativi di privatizzazione, ingressi di compagnia straniere e newco: negli anni il destino di Alitalia è stato sempre appeso a un filo. Stasera con l'ultimo volo da Cagliari a Roma cala il sipario sulla compagnia di bandiera.

Iniziano le operazioni di imbarco per il volo AZ1586 Sono partite le operazioni di imbarco all’aeroporto di Cagliari-Elmas del volo AZ1586 per Roma Fiumicino: non è un volo “qualsiasi” ma l’ultimo di Alitalia che dalla mezzanotte cesserà le sue attività. Le hostess hanno appena aperto il gate e i passeggeri stanno in fila per accedere all’aeromobile, un Airbus 321. Sono 177 i posti a sedere, e il volo non sembra pieno (sarebbero 130 i posti assegnati) nonostante, a causa delle numerose cancellazioni dei giorni scorsi, le richieste di prenotazioni siano state tantissime. Il personale di terra ha il viso tirato, e tra i passeggeri in attesa c’è chi si professa dispiaciuto (“che peccato, viaggiare con Alitalia mi faceva sentire più comodo…”) e chi invece arrabbiato (“che vergogna, hanno fatto morire un pezzo di storia del nostro paese”). In fila, si ascoltano anche commenti di chi invece sembra quasi contento: “Non se ne poteva più, è l’ennesimo esempio del carrozzone di Stato in agonia da decenni, un malato terminale cui bisognava staccare la spina…”. Le operazioni di imbarco proseguono comunque senza intoppi, e il volo sembra perfettamente in orario. Decollerà alle 22,05 e arriverà a Roma alle 23,10 così come dal piano di volo.

Contrordine: parte in orario l'ultimo volo Contrordine: nonostante in precedenza avessero annunciato un ritardo di 15 minuti, l’AZ1586 cioè l’ultimo volo di Alitalia, partirà in orario e cioè alle 22,05.

Passeggeri in attesa per l'imbarco, tra selfie e ricordi Non manca, qui all’aeroporto di Cagliari-Elmas, una certa commozione tra i passeggeri nel salutare per sempre la nostra compagnia di bandiera. In attesa che si apra il gate - il volo ha 15 minuti di ritardo, doveva decollare alle 22,05 e ora invece sul tabellone campeggia la scritta “delay”, in ritardo - i passeggeri scattano selfie e rammentano episodi della loro vita legati al marchio tricolore. Manca poco e il volo AZ1586, con destinazione Roma, metterà la parola “fine” a 75 anni di storia di Alitalia: i musi sono lunghi così come stamattina lo erano all’aeroporto di Fiumicino, ma il malcontento dei dipendenti sembra aver lasciato posto alla tristezza. Serpeggia tanta malinconia tra gli assistenti di terra che sbrigano le operazioni di imbarco del volo precedente all’AA1586 ma quando chiedi loro come si sentono, ti guardano con i lucciconi agli occhi. Non è soltanto la rabbia per aver perso il posto di lavoro, lo si avverte, è anche l’amarezza di veder chiusa per sempre una pagina di storia della propria vita, oltre che dell’intero Paese. “Chissà quante cose potrebbero raccontare quegli aerei, amori spezzati, sogni avverati o carriere di lavoro promettenti….”, ti dice sorridendo una delle passeggere più giovani. Lei non è malinconica, ha appena 17 anni, le hanno detto che è un momento storico importante ma si dice lo stesso dispiaciuta. Sarà ora il comandante Andrea Gioia, 55 anni, 15mila ore di volo, alla cloche dell’Airbus 321 a sorvolare i cieli del mare Tirreno e a portarci nella Capitale.

L'ultimo volo Alitalia è in ritardo di 15 minuti Doveva partire alle 22,05 ma l’ultimo volo di Alitalia è in ritardo di 15 minuti. Il decollo avverrà alle 22,20. Inevitabile qualche commento sarcastico dei passeggeri in attesa: “Fino alla fine, non si smentisce…”, sussurra qualcuno. In realtà sono in molti a ricordare con tono triste che si tratta dell’ultimo volo in partenza. Dopo 75 anni di storia, infatti, Alitalia da domani non sarà più operativa.