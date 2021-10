"Il governo valuterà i tamponi pagati dalle aziende"

AGI - I leader dei sindacati hanno espresso soddisfazione per l'incontro avvenuto nella mattinata di giovedì con il premier, Mario Draghi, e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dove sono stati toccati diversi punti.

All'uscita da Palazzo Chigi, il leader della Cgil, Maurizio Landini, ha spiegato che il meeting è stata l'occasione "per segnalare al governo che rispetto alle questioni che riguardano il green pass è il momento di andare su una strada che introduca un abbassamento molto forte del costo del tampone e che si potenzi il credito di imposta che permetta alle imprese, su tutte le spese di sanificazione, di affrontare questa questione".

"Personalmente - ha aggiunto - penso che sarebbe un fatto molto importante che le imprese tutte, non solo qualcuna come sta succedendo, assumessero l'onere del pagamento del tampone per tutti i lavoratori".

Cassa integrazione Covid

Tra i temi discussi c'è stato anche quello della proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti. Per "dentro al decreto che dovrà andare domani in Consiglio dei ministri hanno confermato e accolto la nostra richiesta di rifinanziare altre 13 settimane di Cassa Covid fino alla fine dell'anno".

Inoltre, ha aggiunto Landini, "ci si è impegnati la prossima settimana a un tavolo ad hoc che riguarda tutte le questioni del protocollo con le parti sociali in relazione agli investimenti del Pnrr sia per il livello nazionale sia per i livelli territoriali".