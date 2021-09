Dal 15 ottobre tutti i dipendenti pubblici torneranno a lavorare in presenza

AGI - "Dal 15 ottobre ci sarà il ritorno in presenza di tutta la pubblica amministrazione". Lo ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta, a margine della cerimonia di consegna dei Premi Leonardo. "Questo - ha aggiunto - per accompagnare la crescita e la vita dei cittadini che hanno diritto, dopo 18 mesi difficilissimi, incerti e tragici, di ricominciare a vivere".

Il contratto che disciplinerà lo smart working per i dipendenti pubblici "penso che possa essere maturo nell'arco di un mese" ha aggiunto il ministro "Il nuovo smart working avrà necessariamente una base dal punto di vista informatico, avrà dei device e delle strutture, una organizzazione dedicata per obiettivi e avrà la condizione della soddisfazione dei cittadini e delle imprese perché deve servire per migliorare l'efficienza e la produttività".

Per Brunetta l'esperienza "straordinaria" fatta negli ultimi 18 mesi di emergenza "deve essere valorizzata e strutturata" e le risorse, ha sottolineato, "sono tutte contenute nel Pnrr".

La decisione di tornare a lavorare in presenza poggia anche sui nuovi dati sull'incidenza dei contagi, in netta discesa e sotto la soglia di rischio dei 50 casi per centomila abitanti. Il nuovo dato registra 45 casi per centomila (la scorsa settimana era a 54, quella precedente a 64).