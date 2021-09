Gli occhiali di Facebook-Luxottica disponibili da subito in Italia 

AGI - Arrivano sul mercato gli occhiali "intelligenti" realizzati da Facebook ed EssilorLuxottica. Si chiamano "Ray-Ban Stories" e sono disponibili in tutti i negozi che vendono il marchio Ray-Ban e sul sito Ray-Ban.com. L'Italia è tra i primi sei Paesi scelti per il lancio.

"Questo prodotto è una pietra miliare che dimostra che i consumatori non devono scegliere tra tecnologia e moda: possono vivere il momento e rimanere connessi indossando il loro stile preferito di Ray-Ban", ha dichiarato Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di EssilorLuxottica. Il prezzo parte da da 329 euro per le montature Wayfarer e saranno disponibili da subito in 6 Paesi: oltre l'Italia, ci sono Usa, Gran Bretagna, Canada, Irlanda e Australia.

Cosa consentiranno di fare gli occhiali Facebook Ray-Ban

Ray-Ban Stories viene lanciato insieme a una app, Facebook View (iOS e Android), che consentiràdi importare, modificare e condividere i contenuti catturati sugli occhiali intelligenti con la possibilita' di caricarli su qualsiasi social presente con un app sul proprio telefono: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat e altre.

"Ray-Ban Stories è progettato per aiutare le persone a vivere il momento e a rimanere in contatto con le persone con cui sono e con quelle che vorrebbero essere. EssilorLuxottica è stata a dir poco stellare in questa partnership e grazie al loro impegno per l'eccellenza siamo stati in grado di offrire sia stile che sostanza in un modo che ridefinirà le aspettative degli occhiali intelligenti. Stiamo introducendo un modo completamente nuovo per le persone di rimanere connessi al mondo che li circonda e di essere veramente presenti nei momenti più importanti della vita, e di guardare bene mentre lo fanno", ha detto Andrew Bosworth, Vice Presidente di Facebook RealityLabs.