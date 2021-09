Il ministro Franco fiducioso, nel terzo trimestre la crescita sfiorerà il 6%

Il capo dello Stato lo sottolinea nel suo messaggio al Forum Abrosetti e non manca di guardare alla ripresa economica dell'Italia: "Le risorse pubbliche messe in campo" dall'Ue "sono imponenti, tali da creare, con i suoi programmi di innovazione, una cornice favorevole agli investimenti privati che sono attesi per alimentare una fase ancora più positiva di rilancio"