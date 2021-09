Cingolani, "Ambientalisti radical chic peggiori della catastrofe climatica"

AGI - Il mondo è pieno di ambientalisti radical chic ed è pieno di ambientalisti oltranzisti ideologici. Loro sono peggio della catastrofe climatica verso la quale andiamo sparati se non facciamo qualcosa di veramente sensato". Lo ha affermato il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervenendo alla scuola di formazione di Italia Viva in corso a Ponte di Legno.

Cingolani invita quindi ad un confronto che vada "oltre l'ideologia". Secondo il Ministro, gli ambientalisti radical chic "sono parte del problema". Per questo motivo, ha detto rivolgendosi agli allievi della Scuola di formazione politica 'Meritare l'Europa', di Iv, a Ponte di Legno, il suo auspicio è che "rimaniate aperti a un confronto non ideologico, che guardiate i numeri. Se non guardate i numeri rischiate di farvi male come mai successo in precedenza", ha concluso.