Boom per gli investimenti sulla sicurezza delle criptovalute

AGI - Nei primi sei mesi del 2021 le società di venture capital hanno investito oltre un miliardo di dollari in startup che si occupano di sicurezza informatica legata al mondo delle criptovalute, un numero dieci volte superiore a quello registrato in tutto il 2020. Lo rivelano i dati pubblicati da Crunchbase, tra i più autorevoli osservatori del mondo del venture capital e degli investimenti in capitale di rischio.

Nel 2020 questo particolare settore dell’internet economy chiamato ‘criptosecurity’ ha visto investimenti complessivi per 100 milioni di dollari. Ma l'anno in corso ha visto l'esplosione delle criptovalute e gli investitori hanno visto un'opportunità di crescita senza precedenti per le imprese innovative che lavorano a software per la protezione dei portafogli digitali in bitcoin, ethereum e cardano.

Un fenomeno che fotografa ancora una volta l’esplosione del settore delle valute digitali, certificato anche dall’ascesa della capitalizzazione mondiale delle criptovalute, arrivate a un valore complessivo di quasi 2.000 miliardi di dollari, e dal boom di investimenti registrato dalle aziende di compravendita di monete digitali, tra cui Coinbase, Bitpanda e Robinhood.