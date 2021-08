tiktok annuncia nuove misure a salvaguardia degli adolescenti

AGI - TikTok ha annunciato che prenderà ulteriori misure a salvaguardia degli adolescenti, il suo pubblico più numeroso, per proteggerli meglio dai pericoli dei siti di social networking come le molestie e la privazione del sonno.

"Crediamo che sia importante essere ancora più proattivi nel garantire la sicurezza degli adolescenti", ha comunicato la piattaforma social in una nota. La messaggistica diretta sarà disabilitata di default per i ragazzi di 16-17 anni. Gli adolescenti in generale saranno incoraggiati a essere più attenti a chi può vedere i video che caricano. In particolare, gli under 16 saranno costretti a scegliere tra abbonati, amici o nessuno. E alcune opzioni saranno disabilitate, come "Stitch" e "Duet"; quest'ultimo permette agli utenti di prendere un video e filmarne un altro in parallelo per trasmettere entrambi allo stesso tempo.

La funzione viene a volte utilizzata per ridicolizzare o denigrare gli autori di un video. Inoltre, i 13-15enni non riceveranno piu' notifiche dopo le 21, e i 16-17enni dopo le 22, per incoraggiare notti più riposanti.