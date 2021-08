La Casa Bianca chiama l'Opec: "Bisogna aumentare la produzione di petrolio"

AGI - La casa Bianca chiamerà l'Opec e suoi alleati per chiedere un aumento della produzione di petrolio per contrastare l'incremento dei prezzi della benzina, il cui aumento ha fatto impennare l'inflazione che rischia di far deragliare la ripresa economica post-Covid.

Funzionari dell'amministrazione Biden hanno parlato con i rappresentanti dell'Arabia Saudita, leader di fatto dell'Opec, e con esponenti degli Emirati Arabi Uniti, altro membro di peso del cartello. Per la Casa Bianca l'accordo raggiunto a luglio in seno all'Opec+ che prevede un aumento dell'offerta di greggio di 400.000 barili al giorno su base mensile a partire da agosto "non è sufficiente" in un "momento critico per la ripresa globale".

"Ci stiamo impegnando con i membri dell'Opec+ affinché sui mercati ci siano prezzi competitivi", ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan alla Cnbc. "Mercati competitivi garantiranno forniture energetiche affidabili e stabili, e l'Opec+ deve fare di più per sostenere la ripresa", ha aggiunto Sullivan.

I prezzi energetici hanno fatto impennare l'inflazione

I prezzi del gas sono saliti quest'anno con il ritorno della domanda di prodotti petroliferi. La media nazionale per un gallone di gas ieri negli Stati Uniti era di 3,186 dollari rispetto ai 3,143 dollari di un mese fa. Nell'ultimo anno, i prezzi sono aumentati di poco più di 1 dollaro. A maggio, la media nazionale ha superato i 3 dollari per la prima volta dal 2014.

"Il presidente è consapevole che i prezzi del gas possono spremere il bilancio familiare", ha detto un alto funzionario della Casa Bianca. Biden "vorrebbe che la sua amministrazione usasse tutti gli strumenti per far calare il prezzo del gas" ha aggiunto. L'impennata dei prezzi del gas deriva da un rimbalzo dei prezzi del greggio.

La tempesta perfetta del 2020

In aprile 2020 i futures sul West Texas Intermediate, il benchmark del petrolio degli Stati Uniti, sono scesi in territorio negativo per la prima volta poiché la pandemia ha intaccato profondamente la domanda di prodotti petroliferi. Nell'aprile 2020 l'Opec+ ha preso una decisione senza precedenti togliendo quasi 10 milioni di barili al giorno dal mercato nel tentativo di sostenere i prezzi. Anche i produttori statunitensi hanno ridotto la produzione. Questi tagli all'offerta, insieme a una ripresa della domanda, hanno spinto il Wti di nuovo sopra i 70 dollari al barile, anche se il contratto nelle ultime sessioni ha tirato leggermente il freno.

L'Opec+ sta ancora trattenendo circa 6 milioni di barili al giorno, che prevede di restituire gradualmente al mercato. L'ultima riunione del gruppo è stata molto difficile e rinviata più volte perché gli Emirati Arabi Uniti volevano produrre di più. Il gruppo alla fine ha raggiunto un accordo nel mese di luglio.

Anche i produttori statunitensi hanno chiuso i rubinetti durante la pandemia e sono stati lenti a far ripartire la produzione. Secondo gli ultimi dati dell'Energy Information Administration, la produzione statunitense è stata in media di 11,2 milioni di barili al giorno nel mese di maggio, in calo dal picco pre-pandemia superiore i 13 milioni di barili al giorno. I consumatori statunitensi stanno facendo i conti con gli aumenti non solo del gas ma anche della benzina.

Biden monitora attentamente i prezzi della benzina

L'amministrazione Biden ha chiamato anche la Federal Trade Commission (Ftc) per "monitorare il mercato della benzina negli Stati Uniti" e "affrontare qualsiasi condotta illegale che potrebbe contribuire all'aumento dei prezzi per i consumatori alla pompa". La lettera del National Economic Council (Nec) alla Ftc ha sollecitato l'ente di regolamentazione a esaminare i fattori che contribuiscono all'aumento dei prezzi della benzina nel tentativo di garantire che i consumatori non stiano pagando un conto ingiusto.

"Con la sua serie di strumenti per monitorare i prezzi dell'industria, controllare l'attività di fusione e acquisizione, condurre studi di mercato e indagare sulla manipolazione del mercato e le pratiche anticoncorrenziali, la Ftc è ben posizionata per valutare ciò che sta accadendo nel mercato della benzina degli Stati Uniti e prendere tutte le misure necessarie per affrontare la condotta illegale", spiega la lettera.

Il Nec ha invitato anche la Federal Energy Regulatory Commission, la Commodity Futures Trading Commission e i procuratori generali degli stati ad occuparsi della questione. "Sapere che la Ftc sta esaminando questo mercato potrebbe avere un impatto relativamente rapido... Vale la pena che gli operatori di questo mercato riconoscano che questa agenzia sta guardando attentamente ciò che accade", ha aggiunto l'alto funzionario della Casa Bianca.